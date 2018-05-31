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Мугуруса победила Ферро и может сыграть с Павлюченковой на «Ролан Гаррос»
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Мугуруса победила Ферро и может сыграть с Павлюченковой на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышла в третий круг, обыграв хозяйку кортов Фиону Ферро (WC) со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Гарбинье 4 раза подала навылет, активно выиграла 26 очков и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 13 виннеров и 18 неточностей.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Мугуруса поспорит с победительницей противостояния Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 30).
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