Мертенс обыграла Гаврилову в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Бельгийка Элисе Мертенс (16) уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (24) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Мертенс 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Гаврилова выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 7 раз и сумела реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.