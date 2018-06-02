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Мертенс обыграла Гаврилову в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
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Мертенс обыграла Гаврилову в матче третьего круга «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 49 минут назад
Бельгийка Элисе Мертенс (16) уверенно обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (24) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. На счету Мертенс 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Гаврилова выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 7 раз и сумела реализовать единственный имевшийся брейк-пойнт.
Соперницей Мертенс в матче следующего раунда станет победительница пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Андреа Петкович (Германия).
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