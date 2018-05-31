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Мертенс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
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Мертенс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (16) вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Хитер Уотсон со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут. Элисе 1 раз подала навылет, активно выиграла 11 очков и совершила 22 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 2 эйса, 20 виннеров и 37 неточностей.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Мертенс поспорит с победительницей матча Дарья Гаврилова (Австралия, 24) — Бернарда Пера (США).
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