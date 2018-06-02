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Согласно котировкам, Мертенс выбьет Гаврилову в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Согласно котировкам, Мертенс выбьет Гаврилову в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 38 минут назад
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (24) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу США Бернарду Перу со счётом 5:7, 7:5, 6:3. За выход в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Гаврилова 2 июня поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (16).
Согласно котировкам, у бельгийки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Гавриловой оценивается коэффициентом 3.20, победа с форой «+3,5» гейма — 2.20. Если Мертенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.65. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.60.
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