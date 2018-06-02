Согласно котировкам, Мертенс выбьет Гаврилову в третьем круге «Ролан Гаррос»

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова (24) пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев представительницу США Бернарду Перу со счётом 5:7, 7:5, 6:3. За выход в четвёртый круг « Ролан Гаррос » Гаврилова 2 июня поспорит с представительницей Бельгии Элисе Мертенс (16).

Согласно котировкам, у бельгийки хорошие шансы на победу в этом матче. Победа Гавриловой оценивается коэффициентом 3.20, победа с форой «+3,5» гейма — 2.20. Если Мертенс сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.38. На то, что она сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 1.65. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.60.