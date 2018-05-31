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Рыбарикова победила Бенчич во втором круге «Ролан Гаррос»
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Рыбарикова победила Бенчич во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 19-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 42 минуты. Магдалена 1 раз подала навылет, активно выиграла 20 очков и совершила 26 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 22 виннера и 42 неточности.
За выход в четвёртый круг Рыбарикова поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Коко Вандевей (США, 15).
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