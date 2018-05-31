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Россиянки Калинская и Макарова зачехлили ракетки на Roland Garros
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Россиянки Калинская и Макарова зачехлили ракетки на Roland Garros 

Вести.Ru 55 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова завершили свои выступления на Открытом чемпионата Франции, который является вторым в сезоне турниром «Большого шлема». В матче первого круга россиянки проиграли американскому тандему Ване Кинг и Дженнифер Брэйди.
Российский дуэт уступил в двух сетах — 3:6, 4:6, проведя на корте 1 час 28 минут. Отметим, что для 19-летней Калинской этот поединок стал первым парным матчем в карьере. Макарова же ранее выступала с Еленой Весниной, однако накануне Roland Garros они объявили о распаде своей пары.
Американки Брэйди и Кинг в следующем раунде турнира встретятся с парой Катерина Бондаренко (Украина) — Александра Крунич (Сербия).
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