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Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции
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Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Австралии Саманты Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 в пользу Стосур.
Павлюченкова завоевала 20 очков и допустила 35 неточных ошибок.
Австралийка совершила 27 виннеров и 25 ошибок.
Отмечается, что призовой фонд второго в сезоне турнира серии Большого шлема — €39,2 млн  Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 2-й круг Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 7:6
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