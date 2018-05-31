Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции 

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Австралии Саманты Стосур во втором круге Открытого чемпионата Франции, сообщает ТАСС.
Встреча, которая продолжалась 1 час 38 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:6 в пользу Стосур.
Павлюченкова завоевала 20 очков и допустила 35 неточных ошибок.
Австралийка совершила 27 виннеров и 25 ошибок.
Отмечается, что призовой фонд второго в сезоне турнира серии Большого шлема — €39,2 млн Теннис. Ролан Гаррос — 2018. 2-й круг Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 7:6