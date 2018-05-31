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Джонсон одержал волевую победу над Штруффом во втором круге «Ролан Гаррос»
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Джонсон одержал волевую победу над Штруффом во втором круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Американский теннисист Стив Джонсон пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях обыграв представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Стив 8 раз подал навылет, активно выиграл 30 очков и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету его соперника 16 эйсов, 46 виннеров и 44 неточности.
За выход в четвёртый круг Джонсон поспорит с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 3) — Хуберт Хуркач (Польша, Q).
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