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Мартерер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
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Мартерер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Советский спорт
32 минуты назад
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В третьем круге Мартерер переиграл эстонского теннисиста Юрген Зоппа в трех партиях — 6:2, 6:1, 6:4.
За выход в четвертьфинал немец поспорить с победителем встречи
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