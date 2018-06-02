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Мартерер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
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Мартерер вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 32 минуты назад
В третьем круге Мартерер переиграл эстонского теннисиста Юрген Зоппа в трех партиях — 6:2, 6:1, 6:4.
За выход в четвертьфинал немец поспорить с победителем встречи Рафаэль Надаль — Ришар Гаске.
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