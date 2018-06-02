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Надаль победил Гаске и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
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Надаль победил Гаске и вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 2 июня 2018
Фото: Reuters
Испанский теннисист Рафаэль Надаль со счетом 6:3, 6:2, 6:2 взял верх над французским спортсменом Ришаром Гаске в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает "Советский спорт".
Встреча продолжилась ровно два часа.
Надаль выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Гаске восемь подач навылет, одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из двух.
За выход в четвертьфинал Надаль поборется с представителем Германии Максимилианом Мертерером.
Ранее Мария Шарапова разгромила шестую ракетку мира на "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос». 3-й круг Рафаэль Надаль (Испания) — Ришар Гаске (Франция) — 6:3, 6:2, 6:2
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