Шаповалов уступил Мартереру во втором круге Открытого чемпионата Франции 

Канадский теннисист Денис Шаповалов (24) не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четырёх партиях уступив представителю Германии Максимильяну Мартереру со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 3 часа 11 минут. Денис 6 раз подал навылет, активно выиграл 52 очка и совершил 82 невынужденные ошибки. На счету его соперника 3 эйса, 20 виннеров и 52 неточности.
За выход в четвёртый круг "Ролан Гаррос" Мартерер поспорит с победителем матча Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) — Юрген Зопп (Эстония, LL).