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Шаповалов примет участие в турнире в Вашингтоне
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Шаповалов примет участие в турнире в Вашингтоне 

Чемпионат.com 3 часа назад
Канадский теннисист Денис Шаповалов примет участие в турнире «ATP 500» в Вашингтоне (США), который будет проходить в конце июля — начале августа. Также среди участников будут и другие звёзды турниров Next Gen: Чхун Хён и Фрэнсис Тиафо. В турнире среди женщин примет участие Наоми Осака.
«Это — удивительно талантливые ребята, которые уже очень многого достигли в 19-22 года. Они и сами по себе являются яркими личностями. Если посмотреть их интервью, можно понять, насколько это интересные люди. Мы рады, что к 50-летию турнира в Вашингоне у нас соберётся столь яркий состав участников», — цитирует турнирного директора Кили О’Брайена пресс-служба турнира.
Помимо перечисленных игроков в Вашингтон приедут Энди Маррей, Джон Иснер, Давид Гоффен и Кевин Андерсон.
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