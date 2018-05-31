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Кар. Плишкова вышла в третий круг «РГ», где может встретиться с Шараповой
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Кар. Плишкова вышла в третий круг «РГ», где может встретиться с Шараповой 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Чешка Каролина Плишкова (6) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях одолев свою соотечественницу Люси Шафаржову — 3:6, 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 47 минут. На счету Плишковой 13 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Её соперница выполнила 1 подачу навылет, ошиблась при подаче 5 раз и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 5 имевшихся.
В матче третьего круга шестая ракетка турнира встретится с победительницей пары Мария Шарапова (Россия) — Донна Векич (Хорватия). Чемпионат ведёт онлайн-трансляцию этой встречи
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