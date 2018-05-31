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Андерсон вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
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Андерсон одолел Куэваса и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Reuters
Южноафриканец Кевин Андерсон (6) обыграл представителя Уругвая Пабло Куваса в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету шестого номера посева соревнований 21 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. Уругвайский теннисист выполнил 12 подач навылет, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 3 имевшихся.
Соперником седьмой ракетки мира по третьему раунду станет представитель Германии Миша Зверев.
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