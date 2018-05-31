Шарапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

В 1/32 финала российская теннисистка нанесла поражение Донне Векич из Хорватии. За 1 час 57 минут Шарапова выиграла два сета со счетом 7:5, 6:4.

Ее следующим соперником станет Каролина Плишкова из Чехии, занимающая шестое место в мировом рейтинге.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Призовой фонд 20 298 331 доллар

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Мария Шарапова (Россия, 28) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4