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Шарапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
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Шарапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Reuters
30-я ракетка мира Мария Шарапова пробилась в третий круг турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
В 1/32 финала российская теннисистка нанесла поражение Донне Векич из Хорватии. За 1 час 57 минут Шарапова выиграла два сета со счетом 7:5, 6:4.
Ее следующим соперником станет Каролина Плишкова из Чехии, занимающая шестое место в мировом рейтинге.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Призовой фонд 20 298 331 доллар
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Мария Шарапова (Россия, 28) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4
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