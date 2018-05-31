Шарапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» 

30-я ракетка мира Мария Шарапова пробилась в третий круг турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
В 1/32 финала российская теннисистка нанесла поражение Донне Векич из Хорватии. За 1 час 57 минут Шарапова выиграла два сета со счетом 7:5, 6:4.
Ее следующим соперником станет Каролина Плишкова из Чехии, занимающая шестое место в мировом рейтинге.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» «Ролан Гаррос»
Призовой фонд 20 298 331 доллар
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Мария Шарапова (Россия, 28) — Донна Векич (Хорватия) — 7:5, 6:4