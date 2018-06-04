Согласно котировкам, Мугуруса разгромит Цуренко в 4-м круге «Ролан Гаррос»

Согласно котировкам, у украинки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Цуренко оценивается коэффициентом 5.00, победа с форой «+5,5» гейма — 1.91. Если Мугуруса сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.16. На то, что она отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.30.