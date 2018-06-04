Ещё
Согласно котировкам, Мугуруса разгромит Цуренко в 4-м круге «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Согласно котировкам, Мугуруса разгромит Цуренко в 4-м круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Украинка Леся Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции уверенно обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову (19) — 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал испанская теннисистка 4 июня поспорит с третьей ракеткой соревнований испанкой Гарбинье Мугурусой.
Согласно котировкам, у украинки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Цуренко оценивается коэффициентом 5.00, победа с форой «+5,5» гейма — 1.91. Если Мугуруса сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.16. На то, что она отыграет фору в 5,5 гейма, можно поставить за 1.80. Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 3.30.
Чемпионат.com: последние новости
Касаткина доиграет матч с Возняцки 4 июня Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю3
Абрамович наказал Британию610
Украинский теннисист рассказал о желании душить русских245
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение21
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов16
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
05:10
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Футбол Прочее
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
02:21
Роналду спрячется на ЧМ за десантником
Футбол ЧМ по футболу 2018
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение