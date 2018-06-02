Цуренко обыграла Рыбарикову и впервые в карьере вышла в четвёртый раунд РГ 

Украинка Леся Цуренко в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции уверенно обыграла представительницу Словакии Магдалену Рыбарикову (19) — 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 1 минуту. На счету Цуренко 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Её соперница выполнила 3 эйса, ошиблась при подаче 2 раза и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 3 имевшихся.
Цуренко превзошла свой лучший результат на парижских кортах — в прошлом году украинка впервые дошла до третьего раунда турнира.
За выход в четвертьфинал испанская теннисистка поспорит с третьей ракеткой соревнований испанкой Гарбинье Мугурусой.