Цуренко одержала волевую победу над Вандевей на «РГ» с «баранкой» в 3-м сете

Украинка Леся Цуренко стала участницей 1/16 финала « Ролан Гаррос », одержав волевую победу над американкой Коко Вандевей (15) — 3:6, 6:4, 6:0. В решающем сете американская теннисистка взяла всего восемь очков.

Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Вандевей 6 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Двойных у Коко не было.