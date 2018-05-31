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Шамиль Тарпищев: «На победу в Roland Garros претендует человек 12, включая Шарапову»
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Шамиль Тарпищев: «На победу в Roland Garros претендует человек 12, включая Шарапову» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Мария Шарапова входит в число претендентов на победу в Roland Garros. Российская теннисистка сегодня победила Донну Векич во втором круге турнира. В третьем круге она встретится с шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой.
— Главное для Марии, чтобы ее нервная система тренировалась. По качеству она играет достойно, но Шарапову лихорадит из-за психологии, из-за того, что нервная система растренирована, — цитирует ТАСС Тарпищева. — За счет высокого темпа и стабильности Мария может выиграть в следующем круге.
Вообще, что касается фаворитов у девушек, то в Париже полный коктейль. Человек 12 может претендовать на победу, включая Шарапову. Многое зависит от свежести и сетки во второй неделе турнира.
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