Шамиль Тарпищев: «На победу в Roland Garros претендует человек 12, включая Шарапову»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Мария Шарапова входит в число претендентов на победу в Roland Garros. Российская теннисистка сегодня победила Донну Векич во втором круге турнира. В третьем круге она встретится с шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

— Главное для Марии, чтобы ее нервная система тренировалась. По качеству она играет достойно, но Шарапову лихорадит из-за психологии, из-за того, что нервная система растренирована, — цитирует ТАСС Тарпищева. — За счет высокого темпа и стабильности Мария может выиграть в следующем круге.

Вообще, что касается фаворитов у девушек, то в Париже полный коктейль. Человек 12 может претендовать на победу, включая Шарапову. Многое зависит от свежести и сетки во второй неделе турнира.