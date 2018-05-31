Шварцман разгромил Павлашека и сыграет с Чоричем на «Ролан Гаррос»

Теннисисты провели на корте всего 1 час 28 минут. Шварцман ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Павлашека 2 эйса и 1 упущенный брейк-пойнт. Двойных ошибок у чешского теннисиста не было.