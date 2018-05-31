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Шарапова сыграет с Плишковой в третьем раунде «Rolan Garros»
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Шарапова сыграет с Плишковой в третьем раунде «Rolan Garros» 

Vprognoze.ru 3 часа назад
Фото: Vprognoze.ru
Мария Шарапова прошла в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором круге турнира россиянка сломила сопротивление теннисистки из Хорватии Донны Векич. Соперницы провели на корте 1 час 52 минуты, за которые Мария Шарапова отпраздновала победу со счетом 7:5, 6:4. В следующем круге Мария Шарапова встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая в своем матче одержала победу над своей соотечественницей Люси Шафаржовой. Шарапова прокомментировала победу над Векич во втором круге «Rolan Garros» следующим образом: «Это был очень сложный матч, наша первая игра с Векич, и я не думала, что она будет действовать настолько агрессивно. Мне сегодня не очень удавались укороченные, не было ритма, соперница доставала много мячей, но в конце мне улыбнулась удача. Следующий матч с Плишковой? В этом сезоне она отлично играла, поэтому я должна быть и буду к ней готова», — поделилась эмоциями Шарапова.
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