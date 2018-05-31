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Бегу победила Чжан Шуай и сыграет с Гарсией на «Ролан Гаррос»
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Бегу победила Чжан Шуай и сыграет с Гарсией на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 36 минут назад
Румынка Ирина Бегу пробилась в 1/16 финала «Ролан Гаррос», нанеся поражение китаянке Чжан Шуай (27) в двух партиях — 6:3, 6:4. Бегу одержала победу со второго матчбола.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. Бегу ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счет Чжан 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Эйсов у неё также не было.
Следующей соперницей Ирины станет француженка Каролин Гарсия (7), которая в трёх сетах обыграла китаянку Пэн Шуай (6:4, 3:6, 6:3).
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