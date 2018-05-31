Блинкова и Градецка не подали на матч и проиграли в первом круге «РГ» в паре

Россиянка Анна Блинкова и чешка Люция Градецка завершили выступление на « Ролан Гаррос » в парном разряде, уступив словачкам Виктории Кужмовой и Магдалене Рыбариковой в первом круге со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 5:7. В третьей партии Анна и Люция подавали на матч при счёте 5:4, но проиграли три гейма подряд. Матч продолжался 2 часа 14 минут. Кужмова и Рыбарикова выполнили 6 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Блинковой и Градецки 1 подача навылет, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10. Следующими соперницами Виктории и Магдалены станут американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке (13).