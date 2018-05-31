Ещё
Блинкова и Градецка не подали на матч и проиграли в первом круге «РГ» в паре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Блинкова и Градецка не подали на матч и проиграли в первом круге «РГ» в паре 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Анна Блинкова и чешка Люция Градецка завершили выступление на «Ролан Гаррос» в парном разряде, уступив словачкам Виктории Кужмовой и Магдалене Рыбариковой в первом круге со счётом 1:6, 7:6 (7:4), 5:7. В третьей партии Анна и Люция подавали на матч при счёте 5:4, но проиграли три гейма подряд.
Матч продолжался 2 часа 14 минут. Кужмова и Рыбарикова выполнили 6 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 14. На счету Блинковой и Градецки 1 подача навылет, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Следующими соперницами Виктории и Магдалены станут американка Николь Меликар и чешка Квета Пешке (13).
Чемпионат.com: последние новости
Иснер прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», выполнив 38 эйсов Шарапова: матч с Плишковой на главном корте из-за неё? Там ведь будет и Шарапова Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию334
Зидана может сменить россиянин42
Лондон озвучил требования Абрамовичу102
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ191
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян39
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение