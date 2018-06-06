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Чилич не помешает дель Потро выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», уверены эксперты
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Чилич не помешает дель Потро выйти в полуфинал «Ролан Гаррос», уверены эксперты 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв американца Джона Иснера (9) в трёх партиях — 6:4, 6:4, 6:4. За место в полуфинале Хуан-Мартин поспорит с хорватом Марином Чиличем (3).
Согласно котировкам, у Чилича меньше шансов в этом матче. Победа хорвата оценивается коэффициентом 2.35, победа с форой «+3,5» гейма — 1.70. Если дель Потро сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.57. На то, что он сумеет отыграть фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05. Ставки на то, что для определения победителя потребуется пять сетов, принимаются за 3.20.
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