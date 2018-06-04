Эрбер и Маю стали четвертьфиналистами «Ролан Гаррос» в парном разряде

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Эрбер и Маю выполнили 1 эйс, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету Джонсона и Сока 2 подачи навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.