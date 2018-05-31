Ещё
Эрбер победил Шарди на «Ролан Гаррос» со счётом 9:7 в пятой партии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрбер победил Шарди на «Ролан Гаррос» со счётом 9:7 в пятой партии 

Чемпионат.com 55 минут назад
Француз Пьер-Юг Эрбер обыграл соотечественника Жереми Шарди в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 9:7. Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету Эрбера 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Шарди выполнил 6 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.
Шарди вёл с брейком в решающей партии, однако уже начиная со счета 4:5 позволил Эрберу заработать пять матч-болов. Соперником французского теннисиста по третьему раунду станет девятая ракетка турнира из США Джон Иснер.
Чемпионат.com: последние новости
Иснер прошёл в третий раунд «Ролан Гаррос», выполнив 38 эйсов Шарапова: матч с Плишковой на главном корте из-за неё? Там ведь будет и Шарапова Донской и Рейес-Варела одолели седьмых сеяных на «Ролан Гаррос» в парном разряде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию334
Зидана может сменить россиянин42
Лондон озвучил требования Абрамовичу102
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ191
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян39
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение