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Шарапова о матче с Плишковой: с удовольствием принимаю вызов
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Шарапова о матче с Плишковой: с удовольствием принимаю вызов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: CNBC.com
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего круга "Ролан Гаррос", передает "Советский спорт".
Шараповой предстоит встреча с чешкой Каролиной Плишковой.
"Я не думаю, что в матче с Плишковой будет много чрезвычайно длинных розыгрышей. Но иногда это не то, что нужно, чтобы победить, необходимо внимательно сыграть геймы на своей подаче. Я должна лучше подавать и позаботиться о приеме. Что касается приема, то в последние месяцы мне удалось достичь прогресса, я с удовольствием принимаю вызов — сыграть против теннисистки с хорошей подачей", — приводит слова россиянки Reuters.
31-летняя Шарапова в игре второго круга турнира одолела Донну Векич, а Плишкова выбила из борьбы соотечественницу Люцию Шафаржову.
Ранее сообщалось, что Дарья Гаврилова пробилась в третий круг "Ролан Гаррос".
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