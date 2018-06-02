Дель Потро оказался сильнее Рамоса-Виньоласа в третьем круге «Ролан Гаррос»

Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Дель Потро выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Рамоса-Виньоласа 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.