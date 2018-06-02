Ещё
Дель Потро оказался сильнее Рамоса-Виньоласа в третьем круге «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Потро оказался сильнее Рамоса-Виньоласа в третьем круге «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 35 минут назад
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», победив испанца Альберта Рамоса-Виньоласа (31) со счётом 7:5, 6:4, 6:1.
Поединок продолжался 2 часа 20 минут. Дель Потро выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Рамоса-Виньоласа 8 подач навылет, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.
Следующий оппонент аргентинского теннисиста определится в матче между американцем Джоном Иснером (9) и французом Пьером-Югом Эрбером.
Чемпионат.com: последние новости
Хачанов обыграл Пуи и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос» Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ» Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль – Гаске на «Ролан Гаррос»
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский клуб сделал предложение Роналду17
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню127
Абрамович наказал Британию587
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину188
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение