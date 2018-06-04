Дель Потро в трёх сетах победил Иснера и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв американца Джона Иснера (9) в трёх партиях без единого тай-брейка — 6:4, 6:4, 6:4.
Поединок продолжался ровно два часа. Дель Потро выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Иснера 12 подач навылет, 4 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.
За место в полуфинале Хуан-Мартин поспорит либо с хорватом Марином Чиличем (3), либо с итальянцем Фабио Фоньини (18). В случае успеха он повторит свой лучший результат в Париже, датированный 2009 годом.