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Каролин Возняцки: «Здорово приехать на „Ролан Гаррос“ в качестве чемпионки турнира „Большого шлема“
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Каролин Возняцки: «Здорово приехать на „Ролан Гаррос“ в качестве чемпионки турнира „Большого шлема“ 

Спорт-Экспресс 29 мая 2018
Каролин Возняцки рассказала о том, каково это — приехать на "Ролан Гаррос" в качестве победительницы одного из турниров серии «Большого шлема»: в начале года датчанка стала первой на Открытом чемпионате Австралии.
— Здорово впервые приехать на «мэйджор» в качестве чемпионки турнира «Большого шлема». Давление немного меньше, чем раньше, — цитирует официальный сайт турнира Возняцки. — Теперь у меня есть такой титул, и что бы ни произошло дальше, его у меня никто не отнимет. Конечно, это добавляет мне уверенности. Но это новый турнир, новое начало, и мне необходимо пытаться становиться лучше каждый день. Думаю, уровень игроков сейчас очень высок. Здесь выступают игроки очень высокого уровня. Вообще, «Ролан Гаррос», с моей точки зрения, — турнир с самым большим числом неожиданных победителей среди всех «Шлемов».
Напомним, в первом круге «Ролан Гаррос» Возняцки переиграла Даниэль Коллинз (7:6, 6:1).
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