Каролин Возняцки: «Здорово приехать на „Ролан Гаррос“ в качестве чемпионки турнира „Большого шлема“

Каролин Возняцки рассказала о том, каково это — приехать на " Ролан Гаррос " в качестве победительницы одного из турниров серии «Большого шлема»: в начале года датчанка стала первой на Открытом чемпионате Австралии.

— Здорово впервые приехать на «мэйджор» в качестве чемпионки турнира «Большого шлема». Давление немного меньше, чем раньше, — цитирует официальный сайт турнира Возняцки. — Теперь у меня есть такой титул, и что бы ни произошло дальше, его у меня никто не отнимет. Конечно, это добавляет мне уверенности. Но это новый турнир, новое начало, и мне необходимо пытаться становиться лучше каждый день. Думаю, уровень игроков сейчас очень высок. Здесь выступают игроки очень высокого уровня. Вообще, «Ролан Гаррос», с моей точки зрения, — турнир с самым большим числом неожиданных победителей среди всех «Шлемов».