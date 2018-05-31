Дель Потро: вы удивлены, что я знаю, кем был Ролан Гаррос? Я просто гуглил 

На послематчевой пресс-конференции аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) произошёл забавный эпизод. Репортёр поинтересовался, знает ли теннисист, кем был Ролан Гаррос, чьим именем назван главный грунтовый турнир сезона. «Конечно знаю, он был лётчиком. Вы удивлены тому, что я это знаю?», — спросил пятый номер посева мужской сетки. «Да, вы — первый игрок, который это знает», — ответил журналист. «Просто меня спрашивали об этом пару дней назад, поэтому я пошёл и загуглил», — честно признался дель Потро.
В матче третьего раунда турнира Хуан-Мартин встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (31).