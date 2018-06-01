Прогнозы и ставки на теннис 1 июня

Дарья Касаткина вслед за «сухой» (6:4, 6:1) победой над Кайен Канепи оставила за бортом и Кирстен Флипкенс. Россиянка очень старалась завершить встречу до темноты и не откладывать до четверга. Заработав 19 активно выигранных очков, россиянка праздновала победу 6:3, 6:3. Правда, во второй партии Дарья заставила своих многочисленных поклонников понервничать — при счете 5:2 в свою пользу Касаткина умудрилась не реализовать целых пять матчболов. Другая спортсменка в такой ситуации могла бы занервничать, но Касаткина не позволила негативным эмоциям взять над собой верх и уже в следующем гейме обыграла соперницу «всухую».

В третьем круге Касаткина встретится с гречанкой Марией Саккари, которая оказалась сильнее 23-й сеяной испанки Карлы Суарес-Наварро (7:5, 6:3). Как и в поединке первого круга против Мэнди Минеллы (7:6, 6:2), Саккари слишком много позволяла сопернице на своей подаче, но прекрасно действовала на приеме (пять брейков и там, и там).

У Дарьи процент реализации чуть хуже, но зато с подачей все просто прекрасно — 84% выигранных розыгрышей на первом мяче в первом раунде и 76% — во втором. Саккари о таком пока может только мечтать.

Ставка: победа Касаткиной 2:0 за 1,77.

Элина Свитолина — четвертая сеяная турнира — в матче второго круга не оставила шансов молодой словачке Виктории Кужмовой — 6:3, 6:4. Кужмова доставляла украинке немало неприятностей мощными подачами и ударами на вылет, но Свитолина совершала меньше ошибок, была терпеливее и, что самое главное, куда выносливее своей соперницы.

За выход в 1/8 финала 4-я ракетка мира поспорит с 31-й сеяной Михаэлой Бузэрнеску, которая во втором круге смела с корта Ребекку Петерссон (6:1, 6:2), а до этого остановила Ваню Кинг (дважды по 6:3), которая сейчас не входит даже в тысячу лучших спортсменок тура.

Ранее пути Свитолиной и Бузэрнеску не пересекались. Впрочем, украинка — очевидный фаворит этой дуэли. Если Элина воспользуется проблемами соперницы на втором мяче, то обязательно получит путевку в 1/8 финала.

Ставка: победа Свитолиной 2:0 за 1,56.

После волевой победы над Куруми Нарой (1:6, 6:3, 6:4) Барбора Стрыцова остановила и нашу Екатерину Макарову . Россиянка провела не лучший матч и допустила огромное количество помарок. На ее счету 32 невынужденные ошибки — почти вдвое больше, чем у соперницы (17). После обмена несколькими брейками в самом начале Стрыцова поймала кураж, принялась пробивать на вылет и заставлять россиянку ошибаться. Во второй партии игра у Макаровой разладилась окончательно. С огромным трудом взяв свою подачу, Екатерина отдала сопернице пять геймов подряд и спастись уже не смогла — 4:6, 2:6.

В 1/16 финала Стрыцова встретится с соотечественницей и обидчицей украинки Катерины Козловой (6:7, 6:4, 6:4) Катержиной Синяковой, которая до Парижа провалила все грунтовые турниры, четыре раза уступив на стадии первого раунда.

Очевидно, что сейчас Синякова не в лучшей форме, поэтому у Стрыцовой будет прекрасный шанс выйти вперед по личных встречам (сейчас — 1-1, оба раза чешки играли на домашнем турнире в Праге).

Ставка: победа Стрыцовой за 1,90.

Общий коэффициент — 5,25.