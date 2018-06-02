Прогнозы и ставки на теннис 2 июня

Мария Шарапова после очень натужной победы над Ришел Хогенкамп (6:1, 4:6, 6:3) на старте турнира во втором раунде куда увереннее обыграла более сильную соперницу — Донну Векич из Хорватии (7:5, 6:4).

Мария подавляла соперницу мощью, а в решающие моменты — характером. Во втором сете, получив психологическое преимущество, россиянка уверенно заиграла у сетки, перестала позволять Векич хозяйничать на своей подаче, совершила три брейка и в итоге выиграла 6:4. Тем не менее, 6 двойных ошибок и всего 52% попаданий первой подачи — не слишком приятная статистика. Тем более что со второго мяча Шарапова выиграла всего 51% очков. Хорошо, что Векич в итоге в этом компоненте оказалась еще хуже, позволив россиянке взять свое на приеме.

В третьем круге Шарапову ждет матч с шестой «сеяной» Каролиной Плишковой из Чехии, и с ней такой фокус уже не пройдет — чтобы рассчитывать на победу, нужно подавать качественно и стабильно. Тем более что Плишкова проводит хороший грунтовый сезон — в ее активе победа на турнире в Штутгарте и полуфинал в Мадриде. В Париже Каролина остановила двух соотечественниц — Барбору Крейчикову (7:6, 6:4) и Люси Шафаржову (3:6, 6:4, 6:1).

Ставка: ТБ 20,5 за 1,57.

Дарья Гаврилова совершила самый большой подвиг четверга. 24-я ракетка турнира встречалась во втором круге с американкой Бернардой Перой, ранее обыгравшей Елену Веснину . Уроженке Хорватии так понравилось обыгрывать россиянок, что во встрече с Гавриловой она выиграла первый сет 7:5, повела во втором 5:2 и даже заработала один матчбол. Австралийка, тем не менее, сумела спасти игру, выиграть вторую партию (7:5) и в конечном счете одержать победу (6:3).

С характером у Гавриловой, как видим, все прекрасно. В первом круге она, напомним, также «горела» после первой партии, но в итоге смогла дожать румынку Сорану Кырстю (4:6, 7:6, 6:3).

На очереди — дуэль с 16-й ракеткой мира бельгийкой Элисе Мертенс, которая в Париже успела обыграть Варвару Лепченко из США (6:7, 7:6, 6:0) и британку Хитер Уотсон (6:3, 6:4). И в первом, и во втором случае у Мертенс наблюдались серьезные проблемы на своей подаче, но на приеме она действовала прекрасно.

Считаем, что и сегодня Мертенс доставит сопернице массу проблем.

Ставка: победа Мертенс в первом сете за 1,49.

Серена Уильямс во втором круге спасла почти невозможный матч с австралийкой Эшли Барти . Титулованная американка проиграла первый сет и с брейком начала уступать во втором. При этом видно было, что движения Серене не хватает — до лучшей формы еще очень далеко. Впрочем, она перехватила инициативу и смогла деморализовать Барти. Уильямс пришлось впервые с января 2017 года провести трехсетовый поединок, но это ее не смутило. Разрешив сопернице отыграть один матчбол, американка выиграла встречу со счетом 3:6, 6:3, 6:4 и теперь вернется в топ-250 рейтинга WTA.

В третьем круге Уильямс-младшую ждет немка Юлия Гергес, с которой, уверены, будет еще сложнее. 11-я ракетка мира, которая до «Шлема» провалила оба домашних турнира (в Штутгарте и Нюрнберге Юлия вылетела в стартовых раундах), выглядит довольно уверенно — в ее активе победы над Доминикой Цибулковой (6:4, 5:7, 6:0) и Элисон ван Эйтванк (7:5, 7:6).

Правда, с первой подачей у Гергес все же есть проблемы, поэтому свой шанс Уильямс получит. И им, конечно же, воспользуется.

Ставка: победа Уильямс за 1,71.

Общий коэффициент — 4,00.