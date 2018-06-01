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Roland Garros. Серена Уильямс бьет по «посеву»
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Roland Garros. Серена Уильямс бьет по «посеву» 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
На Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на парижских кортах Roland Garros, очередной матч провела экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс. Она обыграла 17-ю «сеяную» австралийку Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:4.
Напомним, что рейтинг Серены был «заморожен» из-за ее беременности и рождения дочери. А вот с «посевом» на крупнейшие турниры произошел казус: организаторы турнира в Париже отказались включать теннисистку из США в «посев», мотивируя это ее недавним возвращением на корты и не слишком впечатляющими пока результатами.
Серена, естественно, обиделась и в который раз заявила о дискриминации. Ее поддержали некоторые из топ-теннисисток, включая нашу Марию Шарапову, однако нашлись и такие, кто считает, что правила должны быть едины для всех — в частности, белоруска Виктория Азаренко, также ставшая матерью и потерявшая право на «посев».
Другие «сеяные» в турнире женщин свои встречи выиграли. Румынка Симона Халеп (№1) победила Тэйлор Таунсенд (США) — 6:3, 6:1. Испанка Гарбинье Мугуруса (№3) была сильнее Фионы Ферро (Франция) — 6:4, 6:3. Чешка Каролина Плишкова (№6) переупрямила соотечественницу Люцию Шафаржову — 3:6, 6:4, 6:1. Француженка Каролин Гарсия (№8) выиграла у Шуай Пен (Китай) — 6:4, 3:6, 6:3.
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