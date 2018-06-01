Roland Garros. Серена Уильямс бьет по «посеву»

На Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на парижских кортах Roland Garros, очередной матч провела экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс . Она обыграла 17-ю «сеяную» австралийку Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, что рейтинг Серены был «заморожен» из-за ее беременности и рождения дочери. А вот с «посевом» на крупнейшие турниры произошел казус: организаторы турнира в Париже отказались включать теннисистку из США в «посев», мотивируя это ее недавним возвращением на корты и не слишком впечатляющими пока результатами.

Серена, естественно, обиделась и в который раз заявила о дискриминации. Ее поддержали некоторые из топ-теннисисток, включая нашу Марию Шарапову , однако нашлись и такие, кто считает, что правила должны быть едины для всех — в частности, белоруска Виктория Азаренко , также ставшая матерью и потерявшая право на «посев».