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Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на «Ролан Гаррос»
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Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Плишковой на «Ролан Гаррос» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с чешкой Каролиной Плишковой в третьем круге на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Не думаю, что в матче с такой соперницей, как Плишкова, будет много долгих розыгрышей. Но иногда это и не то, что требуется для победы. Важно будет уделять повышенное внимание своей подаче», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.
Она отметила, что ей нужно будет подавать лучше, чем это было в предыдущих матчах, и хорошо играть на приёме.
«Но в этом компоненте я прибавила за последние месяцы. Мне нравится испытание встречей с теннисисткой со столь сильной подачей», — добавила россиянка.
Матч Шарапова — Плишкова состоится 2 июня.
Ранее Шарапова прокомментировала победу над Донной Векич на «Ролан Гаррос».
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