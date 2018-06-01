Roland Garros. Надаль, Чилич и дель Потро идут дальше 

В отличие от женского турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, где некоторые из «сеяных» спортсменок выбыли из борьбы, в мужской части Roland Garros все фавориты уверенно прошли в третий круг. Победил и лидер рейтинга АТР испанец Рафаэль Надаль.
Первая ракетка мира не оставил шансов аргентинцу Гидо Пелье, отдав сопернику только четыре гейма — 6:2, 6:1, 6:1. Третий сеяный аргентинец Хуан-Мартин дель Потро также в трех партиях победил француза Жюльена Беннето — 6:4, 6:3, 6:2.
Три других игрока «посева» победили только в четырех сетах: Марин Чилич (Хорватия, «посев» №3) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:2, 6:2, 6:7, 7:5, Кевин Андерсон (ЮАР, №6) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 3:6, 7:6, 6:4, Доминик Тим (Австрия, №7) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 2:6, 6:4, 6:4.