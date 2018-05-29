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Свитолина: перестаю есть круассаны за три дня до начала «Ролан Гаррос»
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Свитолина: перестаю есть круассаны за три дня до начала «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 29 мая 2018
Украинка Элина Свитолина, обыгравшая представительницу Австралии Айлу Томлянович в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:3, рассказала о своём отношении к этому турниру, а также оценила местных болельщиков и призналась, что очень любит круассаны.
"У меня хорошие отношения с "Ролан Гаррос". Завоевание титула в Париже стало одним самым ярким моментом моей юниорской карьеры. Тот успех придал мне уверенности. Мне очень нравится Париж. Я люблю приезжать сюда, даже когда не участвую в турнире. На мои матчи здесь приходит много моих друзей.
Местные болельщики очень уважают обоих соперников, которые выходит на корт. Конечно, за исключением случаев, когда один из игроков представляет Францию.
Я бы посоветовала приехать в Париж ради местных круассанов. Я перестаю их есть за три дня до начала турнира и могу вновь попробовать их спустя три дня после окончания своего выступления", — сказала Свитолина в интервью официальному сайту турнира.
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