Свитолина: перестаю есть круассаны за три дня до начала «Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина , обыгравшая представительницу Австралии Айлу Томлянович в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:3, рассказала о своём отношении к этому турниру, а также оценила местных болельщиков и призналась, что очень любит круассаны.

"У меня хорошие отношения с " Ролан Гаррос ". Завоевание титула в Париже стало одним самым ярким моментом моей юниорской карьеры. Тот успех придал мне уверенности. Мне очень нравится Париж. Я люблю приезжать сюда, даже когда не участвую в турнире. На мои матчи здесь приходит много моих друзей.

Местные болельщики очень уважают обоих соперников, которые выходит на корт. Конечно, за исключением случаев, когда один из игроков представляет Францию.

Я бы посоветовала приехать в Париж ради местных круассанов. Я перестаю их есть за три дня до начала турнира и могу вновь попробовать их спустя три дня после окончания своего выступления", — сказала Свитолина в интервью официальному сайту турнира.

Это неполный текст новости