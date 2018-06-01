Вердаско обыграл Димитрова и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос» 

Испанец Фернандо Вердаско (30) обыграл пятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова (4) в матче третьего Открытого чемпионата Франции — 7:6 (7:4), 6:2,.
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету Вердаско 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 10. Димитров выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10.
Соперником французского теннисиста по четвёртому раунду станет победитель пары Новак Джокович (Сербия, 20) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 13)