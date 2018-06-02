Серена Уильямс: «Шарапова — фаворит матча со мной»

Американка Серена Уильямс считает, что Мария Шарапова будет фаворитом их поединка в четвертом круге Roland Garros. Уильямс, вернувшаяся в теннис после рождения дочери, выиграла у Шараповой 19 матчей из 21, уступив только дважды в 2004 году.

— Думаю, Шарапова — фаворит матча, — цитирует Metro Уильямс. — Она играет уже больше года, я только нчала. Сейчас я просто пытаюсь понять, где я нахожусь и куда дальше двигаться. Думаю, матч с ней — это еще один тест. Она всегда хорошо здесь играет. Так что для меня это хороая возможность понять, на каком я уровне и, надеюсь, продолжать прогрессировать.