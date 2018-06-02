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Серена Уильямс: «Шарапова — фаворит матча со мной»
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Серена Уильямс: «Шарапова — фаворит матча со мной» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Американка Серена Уильямс считает, что Мария Шарапова будет фаворитом их поединка в четвертом круге Roland Garros. Уильямс, вернувшаяся в теннис после рождения дочери, выиграла у Шараповой 19 матчей из 21, уступив только дважды в 2004 году.
— Думаю, Шарапова — фаворит матча, — цитирует Metro Уильямс. — Она играет уже больше года, я только нчала. Сейчас я просто пытаюсь понять, где я нахожусь и куда дальше двигаться. Думаю, матч с ней — это еще один тест. Она всегда хорошо здесь играет. Так что для меня это хороая возможность понять, на каком я уровне и, надеюсь, продолжать прогрессировать.
Спорт-Экспресс: последние новости
Мария Шарапова о противостоянии с Векич: "Это был тяжелый матч, но в конце мне повезло" Рафаэль Надаль: "Доволен своей игрой" Анна Чакветадзе: "Не припомню, чтобы в последнее время Шарапова так легко обыгрывала топ-теннисисток. И против Серены у Маши больше шансов"
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