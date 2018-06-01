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Анжи» сыграет с «Зенитом» на турнире в Питере
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Анжи» сыграет с «Зенитом» на турнире в Питере 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Анжи» сыграет с «Зенитом» на турнире в ПитереВоспитанники клубной Академии «Анжи» сыграют в финале международного турнира «Petersburg Cup-2018», который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования проводятся среди спортсменов до 9 лет. Соперником дагестанской команды станут хозяева турнира — футболисты «Зенита».
Турнир в северной столице является традиционным, в нем принимают участие не только российские, но и зарубежные команды. Почетным гостем турнира стал известный в прошлом игрок сборной Италии Марко Матерацци.
Команда «Анжи» стала лучшей в своей группе «А». В первой игре молодые дагестанские футболисты сыграли вничью (2:2) с ФК «Звездная» и крупно обыграли «Ангелболл» (3:0), а также команду «НЕВА» (11:0).
После окончания группового турнира «Анжи» в полуфинальном поединке нанёс поражение представителю филиала ФК «Зенит» — «Всеволожску» с результатом 3:2.
Финальный матч с «Зенитом» состоится сегодня. Фото: ФК «Анжи»
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