Анжи» сыграет с «Зенитом» на турнире в Питере

Анжи» сыграет с «Зенитом» на турнире в ПитереВоспитанники клубной Академии «Анжи» сыграют в финале международного турнира «Petersburg Cup-2018», который проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования проводятся среди спортсменов до 9 лет. Соперником дагестанской команды станут хозяева турнира — футболисты «Зенита».

Турнир в северной столице является традиционным, в нем принимают участие не только российские, но и зарубежные команды. Почетным гостем турнира стал известный в прошлом игрок сборной Италии Марко Матерацци

Команда «Анжи» стала лучшей в своей группе «А». В первой игре молодые дагестанские футболисты сыграли вничью (2:2) с ФК «Звездная» и крупно обыграли «Ангелболл» (3:0), а также команду «НЕВА» (11:0).

После окончания группового турнира «Анжи» в полуфинальном поединке нанёс поражение представителю филиала ФК «Зенит» — «Всеволожску» с результатом 3:2.

Финальный матч с «Зенитом» состоится сегодня. Фото: ФК «Анжи»