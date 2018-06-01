Дойти до Уильямс: Плишкова преградила путь Шараповой

Шарапова мчится навстречу Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова неожиданно легко расправилась во втором круге «Ролан Гаррос» с хорваткой Донной Векич, которая младше ее на десять лет и считается одной из самых перспективных спортсменок мира.

Эта победа выглядела тем удивительнее, что в первом раунде турнира россиянка с большим трудом одолела голландку Рихел Хогенкамп с 133-й позиции рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Молниеносно взяв первый сет (6:1), Шарапова уступила во втором (4:6) и только затем вымучила победу (6:3).

В случае с Векич (50) отечественная спортсменка справилась в двух партиях, хоть ей и понадобилось пять (!) матчболов, чтобы завершить дело.

Мария умеет играть на нервах болельщиков, соперницы и себя самой. Напрягает и то, что никуда не девается море ошибок, в том числе и двойных — их было целых шесть в этой встрече.

Более статусная теннисистка, чем Векич (которая сама в ответ любезно допустила восемь двойных), такими подарками воспользуется с огромным удовольствием.

В третьем круге, начиная с которого между собой могут встретиться сеяные теннисисты, Шарапова попала на шестую ракетку мира Каролину Плишкову , и это уже действительно серьезное испытание. В прошлом году чешская спортсменка добралась до полуфинала «Ролан Гаррос», где в трех сетах уступила Симоне Халеп (4:6, 6:3, 3:6).

Раньше соперницы встречались между собой только один раз — в финале Кубка Федерации — 2015. Тогда успешнее оказалась Мария, взявшая верх в индивидуальном противостоянии с Плишковой, хотя сборная России в итоге проиграла.

Теннисистки почти не знакомы друг с другом, и это должно сделать матч еще более непредсказуемым. Вокруг встречи царит немалый ажиотаж, и уже высказываются предположения о том, что матч поставят на центральный корт «Ролан Гаррос».

«Поставят на центральный? Вы уже знаете расписание? Я вот вчера получила график только в 19:30, так что, если вы уже знаете его на субботу, то скажите мне, — отшучивалась россиянка в ответ на доводы журналистов.

— Говорите, там будет Плишкова? Ну да. А еще Шарапова».

Впрочем, вскоре спортсменке удалось восстановить серьезную мину и рассказать о своих ожиданиях от встречи с шестой ракеткой мира.

«Думаю, вы все видите стиль молодого поколения. Они не тушуются и играют без всякого стеснения. Уже нельзя сказать, что в первых раундах на турнирах «Большого шлема» ты получаешь время на раскачку.

Думаю, это говорит о качестве игроков в туре. Да, они агрессивны, но такими они и должны быть. Они должны рисковать против более опытных игроков.

Встреча с Плишковой будет первой между нами на грунте, и я понимаю, что мне нужно улучшить теннис для игры на таком уровне.

Прошло несколько лет с тех пор, как я играла на главном корте Парижа, и я очень рада снова получить такую возможность», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.

Плишкова в ответ тоже отвесила пару комплиментов будущей сопернице.

«Безусловно, меня ждет нелегкая игра. Мне придется показать свой лучший теннис, в ином случае победить Шарапову будет очень тяжело. Мне кажется, сейчас она играет очень хорошо.

Мария — настоящая чемпионка. Конечно, она покажет хороший теннис. Она мощно бьет, использует максимальную скорость при ударах и справа, и слева, и при подаче.

При этом она может много ошибаться, делать двойные. Но у нее есть сильное оружие, и она будет его использовать. Безусловно, сейчас ей хочется много выигрывать. У нее есть много причин хотеть побеждать, так что мне будет тяжело», — подытожила чешка.

В случае победы Шараповой в четвертом круге она имеет все шансы встретиться со своей принципиальной соперницей — Сереной Уильямс.

37-летняя американка, вернувшаяся в большой спорт после родов, не попала в число сеяных из-за длительного перерыва в выступлениях, и уже во втором круге столкнулась с серьезными трудностями в лице Эшли Барти — 17-й ракетки мира на данный момент.

"I feel like a warrior in it, like a warrior princess kind of, (a) queen from Wakanda.



I'm always living in a fantasy world. I always wanted to be a superhero, and it's kind of my way of being a superhero.



I feel like a superhero when I wear it. "



— @serenawilliams #RG18 pic.twitter.com/GyWeUwetIn— Roland-Garros (@rolandgarros) 29 мая 2018 г. Тем не менее Уильямс удалось одержать победу, и, если в третьем круге она справится с Юлией Гергес (11), можно будет смело говорить о том, что спортсменка близка к своей привычной форме.

Павлюченкова продолжает свободное падение

В этот день в одиночном женском разряде выступила еще одна россиянка, помимо Шараповой, — Анастасия Павлюченкова. 28-я ракетка мира, к сожалению, продолжила свою черную полосу, которая длится с начала 2018 года, и уступила во втором круге «Ролан Гаррос» 34-летней австралийке Саманте Стосур (2:6, 6:7).

Россиянка считалась фаворитом этого матча, поскольку у ее возрастной соперницы ситуация с победами обстояла еще хуже, причем не только в 2018-м, а на протяжении последних нескольких лет.

Тем не менее произошла локальная сенсация, и Павлюченкова довольно рано покинула «Ролан Гаррос». Сама спортсменка объяснила свое поражение плохим самочувствием.

«Головой я была настроена на матчи, но тело, особенно ноги и бедро, с первого матча болели, и подавать в полную силу было тяжело.

В первом матче я во втором гейме побежала за мячом, и у меня немного заблокировалось бедро. Мой физио здесь со мной, и мы все делали, но все равно чувствую, что мне бы один-два дня вообще ничего не делать.

Но это все не оправдание — Сэм сегодня играла хорошо и тактически правильно и особо мне шансов не дала», — признала россиянка.

Также Павлюченкова отметила, что ей непросто было играть против Стосур, которая является ее напарницей по парному разряду.

«Я всегда настраиваюсь на то, чтобы выносить соперниц с корта, а тут моя напарница, и мы с ней хорошо ладим, так что настрой у меня был странный — не хотела с первых мячей «камон» кричать и ей в лицо кулаками трясти», — заявила теннисистка.

Макарова и Веснина не пережили разлуки

Еще одним разочарованием для российских болельщиков стало то, что из турнира выбыли две женские пары, лидерами в которых являются многолетние напарницы Елена Веснина и Екатерина Макарова.

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро — 2016 решили разделиться на время «Ролан Гаррос», поскольку у Макаровой наблюдались серьезные проблемы со здоровьем, которые ставили под угрозу участие в «мэйджоре».

В итоге Веснина договорилась с молодой латвийкой Еленой Остапенко , а Макарова, почувствовав улучшение в своем состоянии, в последний момент начала выступать с 20-летней Анной Калинской из России.

Пара Веснина — Остапенко вылетела еще в первом круге, а вот дуэт Макаровой и Калинской добрался до второго, где оказался слабее двух американок — Дженнифер Брэйди и Вани Кинг (3:6, 4:6).

Глядя на такие результаты, остается только надеяться на скорое воссоединение чемпионской пары. Веснина уже сообщила, что их совместных выступлений стоит ожидать в ходе травяного сезона.

«Мы могли вдвоем пропустить «Ролан Гаррос», если бы заявились вместе, а Катя не успела бы восстановиться.