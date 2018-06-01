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Касаткина пробилась в 1/8 финала Roland Garros
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Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала Roland Garros 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянка Дарья Касаткина со счетом 6:1, 1:6, 6:3 одержала победу над гречанкой Марией Саккари в матче третьего круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В 1/8 финала 21-летняя Касаткина, посеянная под 14-м номером, сыграет с победительницей противостояния между Полин Парматье из Франции и Каролин Возняцки из Дании.
Саккари и Касаткина провели второй очный матч на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Первая игра в 2015 году завершилась в пользу россиянки.
Касаткина третий раз в карьере принимает участие в Открытом чемпионате Франции. В 2016 и 2017 годах россиянка заканчивала борьбу в третьем круге. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США — 2017, где она проиграла эстонке Кайе Канепи (4:6, 4:6). В активе спортсменки одна победа в карьере на турнирах WTA, в 2017 году она победила в финале турнира в американском Чарльстоне латвийку Елену Остапенко (6:3, 6:1), еще три раза она проигрывала в финалах.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.
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