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Джумхур на Roland Garros отправил болбоя в нокдаун. Видео
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Джумхур на Roland Garros отправил болбоя в нокдаун. Видео 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Боснийский теннисист Дамир Джумхур во время матча третьего круга Roland Garros против Александра Зверева случайно врезался в мальчика, подающего мячи. Парень оказался на корте и не мог подняться несколько секунд.
После того, как мальчик пришел в себя, Джумхур обнял его. Босниец в итоге проиграл этот матч. Зверев выиграл в пяти сетах — 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Talk about a collision course. 😬@DzumhurDamir collides with ball boy during match. #RG18 pic.twitter.com/M5xHLxMlMK
— Tennis Channel (@TennisChannel) 1 июня 2018 г.
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