Александр Зверев вышел в третий круг Roland Garros

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Мария Шарапова - о наряде Серены Уильямс: "Нравится в теннисе то, что можно проявить свою индивидуальность"

Дарья Касаткина: "У мужчины должно быть чувство юмора. А что, с унылым куском г***а жить, что ли?"