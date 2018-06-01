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Александр Зверев вышел в третий круг Roland Garros
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Александр Зверев вышел в третий круг Roland Garros, Димитров — нет 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Reuters
Вторая ракетка Roland Garros-2018 Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира. Представитель Германии в трех сетах обыграл боснийца Дамира Джумхура. Соперник Зверева определится в матче француза Лукаса Пуйе и последнего представителя России в сетке турнира Карена Хачанова.
Четвертый "сеяный" Григор Димитров не смог пробиться в четвертый круг, уступив Фернандо Вердаско.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Фернандо Вердаско (Испания, 30) — Григор Димитров (Болгария, 4) — 7:6 (7:4), 6:2, 6:4  Александр Зверев (Германия, 2) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) — 6:2, 3:6, 4:6, 7:6 (7:3), 7:5  Кеи Нишикори (Япония, 19) — Жиль Симон (Франция) — 6:3, 6:1, 6:3
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