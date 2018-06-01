С сезона-2019/2020 в Кубке Испании будут играть меньше матчей

Издание Marca сообщает, что с сезона-2019/2020 в формате Кубка Испании произойдут изменения. На стадиях 1/16 и 1/8 финала будут отменены двухматчевые противостояния. В данный момент на всех стадиях турнира с 1/16 финала до полуфинала включительно победитель определяется по итогам двух встреч.

К данному решению пришли глава Ла Лиги Хавьер Тебас и новый президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес . Напомним, что за сокращение числа матчей в Кубке Испании выступает ряд ведущих клубов, в том числе «Барселона».

Именно каталонцы побеждали в турнире в последние четыре сезона. В последнем розыгрыше «Барселона» в финале разгромила «Севилью» со счетом 5:0.