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С сезона-2019/2020 в Кубке Испании будут играть меньше матчей
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С сезона-2019/2020 в Кубке Испании будут играть меньше матчей 

SPORT24.ru 1 час назад
Издание Marca сообщает, что с сезона-2019/2020 в формате Кубка Испании произойдут изменения. На стадиях 1/16 и 1/8 финала будут отменены двухматчевые противостояния. В данный момент на всех стадиях турнира с 1/16 финала до полуфинала включительно победитель определяется по итогам двух встреч.
К данному решению пришли глава Ла Лиги Хавьер Тебас и новый президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес. Напомним, что за сокращение числа матчей в Кубке Испании выступает ряд ведущих клубов, в том числе «Барселона».
Именно каталонцы побеждали в турнире в последние четыре сезона. В последнем розыгрыше «Барселона» в финале разгромила «Севилью» со счетом 5:0.
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