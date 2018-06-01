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Владимир Камельзон: Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Плишковой
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Владимир Камельзон: Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Плишковой 

SovSport.Ru 1 июня 2018
— В этом матче для Шараповой будет сложно абсолютно все — простой игры ждать не приходится. Плишкова показывает очень стабильный теннис, я бы его назвал воинственным. Каролина — крутой игрок, который играет действительно здорово. Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Каролины. Мария умеет принимать, но у чешки очень хорошая скорость подачи, и она частенько попадает под линии при подаче, в этом есть опасность, — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Напомним, что встреча состоится в субботу и начнется в 12:00 по московскому времени.
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