Владимир Камельзон: Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Плишковой

— В этом матче для Шараповой будет сложно абсолютно все — простой игры ждать не приходится. Плишкова показывает очень стабильный теннис, я бы его назвал воинственным. Каролина — крутой игрок, который играет действительно здорово. Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Каролины. Мария умеет принимать, но у чешки очень хорошая скорость подачи, и она частенько попадает под линии при подаче, в этом есть опасность, — приводит слова специалиста РИА «Новости» Напомним, что встреча состоится в субботу и начнется в 12:00 по московскому времени. Это неполный текст новости