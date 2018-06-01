Владимир Камельзон: «Матч с Плишковой будет тяжелым для Шараповой, но она к нему готова»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Марии Шараповой будет сложно справиться с подачей Каролины Плишковой в третьем круге Roland Garros. Теннисистки проведут матч в субботу.

— В этом матче для Шараповой будет сложно абсолютно все — простой игры ждать не приходится, — цитирует «Р-Спорт» Камельзона. — Плишкова показывает очень стабильный теннис, я бы его назвал воинственным. Каролина — крутой игрок, который играет действительно здорово. Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Каролины. Мария умеет принимать, но у чешки очень хорошая скорость подачи, и она частенько попадает под линии при подаче, в этом есть опасность.

Каролина Плишкова — высокорослая девица, которая очень хорошо держит заднюю линию. На мой взгляд, будет очень тяжелый матч для Шараповой, но она к нему готова, потому что на протяжении последнего месяца прибавляет.