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Владимир Камельзон: «Матч с Плишковой будет тяжелым для Шараповой, но она к нему готова»
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Владимир Камельзон: «Матч с Плишковой будет тяжелым для Шараповой, но она к нему готова» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Марии Шараповой будет сложно справиться с подачей Каролины Плишковой в третьем круге Roland Garros. Теннисистки проведут матч в субботу.
— В этом матче для Шараповой будет сложно абсолютно все — простой игры ждать не приходится, — цитирует «Р-Спорт» Камельзона. — Плишкова показывает очень стабильный теннис, я бы его назвал воинственным. Каролина — крутой игрок, который играет действительно здорово. Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Каролины. Мария умеет принимать, но у чешки очень хорошая скорость подачи, и она частенько попадает под линии при подаче, в этом есть опасность.
Каролина Плишкова — высокорослая девица, которая очень хорошо держит заднюю линию. На мой взгляд, будет очень тяжелый матч для Шараповой, но она к нему готова, потому что на протяжении последнего месяца прибавляет.
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