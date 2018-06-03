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Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 

Советский спорт 32 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
В четвертом круге Киз переиграла теннисистку из Румынии Михаэлу Бузэрнеску — 6:1, 6:4.
За выход в полуфинал Мэдисон сразится с победительницей встречи Барбора Стрыцова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан).
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