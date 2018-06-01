Ещё
Финал турнира «Лето с футбольным мячом» пройдет на «Самара Аренe»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финал турнира «Лето с футбольным мячом» пройдет на «Самара Аренe» 

Волга Ньюс 2 часа назад
В этом году в областных соревнованиях принимают участие более 3500 команд, в составах которых выходят на поле несколько тысяч мальчишек и девчонок.
Турнир в этом году юбилейный, он пройдет в десятый раз. А начиналось все на спортивной площадке в одном из дворов Железнодорожного района Самары. Именно туда прибыл врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, чтобы дать старт соревнованиям в нынешнем году.
"Мы понимаем, что не все его участники станут великими футболистами. Хотя выходцы из нашего турнира уже играют в чемпионате области, — отметил Александр Фетисов. — На мой взгляд, в футболе, как и в жизни, успех зависит от слаженности и сыгранности команды. А эти качества воспитывает участие в нашем турнире".
Он отметил, что юбилейный 10-й турнир проходит накануне чемпионата мира по футболу, чем придает всем стимул стремиться к победе. Затем Фетисов объявил, что финал турнира «Лето с футбольным мячом пройдет в конце лета на новом стадионе „Самара Арена“.
А на площадке Железнодорожного района состоялся необычный матч между командами мальчишек и девчонок.
Вице-губернатора также открыл соревнования и в Промышленном районе областного центра. Там были сыграны товарищеские матчи, в которых приняли участие депутаты районного совета.
В Советском районе Самары после торжественной части три группы дворовых команд провели дружеские футбольные матчи. По окончании всем участникам вручили благодарственные письма, а победителям — мяч с символикой турнира.
В Новокуйбышевске тоже после церемонии открытия состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие депутаты думы и команда девочек, ставшая серебряным призером турнира сезона „Лето 2017“.
На торжественное открытие турнира в Кинеле прибыло девять команд мальчиков и шесть команд девочек.
Волга Ньюс: последние новости
Дарья Касаткина вышла в третий круг Ролан Гаррос Анастасия Павлюченкова закончила свое выступление на Ролан Гаррос Какие денежные вознаграждения положены участникам школьных олимпиад
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину119
«Россия не единственный дом»18
Абрамович может бросить «Челси»72
Абрамович наказал Британию556
«Он схватил мою правую грудь»93
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение