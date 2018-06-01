Финал турнира «Лето с футбольным мячом» пройдет на «Самара Аренe»

В этом году в областных соревнованиях принимают участие более 3500 команд, в составах которых выходят на поле несколько тысяч мальчишек и девчонок.

Турнир в этом году юбилейный, он пройдет в десятый раз. А начиналось все на спортивной площадке в одном из дворов Железнодорожного района Самары. Именно туда прибыл врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов , чтобы дать старт соревнованиям в нынешнем году.

"Мы понимаем, что не все его участники станут великими футболистами. Хотя выходцы из нашего турнира уже играют в чемпионате области, — отметил Александр Фетисов. — На мой взгляд, в футболе, как и в жизни, успех зависит от слаженности и сыгранности команды. А эти качества воспитывает участие в нашем турнире".

Он отметил, что юбилейный 10-й турнир проходит накануне чемпионата мира по футболу, чем придает всем стимул стремиться к победе. Затем Фетисов объявил, что финал турнира «Лето с футбольным мячом пройдет в конце лета на новом стадионе „Самара Арена“.

А на площадке Железнодорожного района состоялся необычный матч между командами мальчишек и девчонок.

Вице-губернатора также открыл соревнования и в Промышленном районе областного центра. Там были сыграны товарищеские матчи, в которых приняли участие депутаты районного совета.

В Советском районе Самары после торжественной части три группы дворовых команд провели дружеские футбольные матчи. По окончании всем участникам вручили благодарственные письма, а победителям — мяч с символикой турнира.

В Новокуйбышевске тоже после церемонии открытия состоялся товарищеский матч, в котором приняли участие депутаты думы и команда девочек, ставшая серебряным призером турнира сезона „Лето 2017“.

На торжественное открытие турнира в Кинеле прибыло девять команд мальчиков и шесть команд девочек.