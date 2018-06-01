Т. Надаль: Рафа должен обыгрывать всех, с кем встретится в Париже 

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что его племянник способен завоевать 11-й титул на Открытом чемпионате Франции.
«Рафаэль приехал в Париж, будучи уверенным в собственных силах. Перед Открытым чемпионатом Франции он завоевал титулы на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Риме. Я считаю, что он должен обыгрывать всех соперников, которые попадутся на его пути. Помимо Рафаэля, шансы на хороший результат есть у Джоковича, Тима и Александра Зверева», — приводит слова Надаля so-tennis.fr.
В третьем круге Надаль (1) встретится с французом Ришаром Гаске (27).