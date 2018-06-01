Ещё
Т. Надаль: Рафа должен обыгрывать всех, с кем встретится в Париже
Далее:
Читайте также:
Ещё

Т. Надаль: Рафа должен обыгрывать всех, с кем встретится в Париже 

Чемпионат.com 37 минут назад
Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, считает, что его племянник способен завоевать 11-й титул на Открытом чемпионате Франции.
«Рафаэль приехал в Париж, будучи уверенным в собственных силах. Перед Открытым чемпионатом Франции он завоевал титулы на турнирах в Монте-Карло, Барселоне и Риме. Я считаю, что он должен обыгрывать всех соперников, которые попадутся на его пути. Помимо Рафаэля, шансы на хороший результат есть у Джоковича, Тима и Александра Зверева», — приводит слова Надаля so-tennis.fr.
В третьем круге Надаль (1) встретится с французом Ришаром Гаске (27).
Чемпионат.com: последние новости
Шарапова: матч с Плишковой на главном корте из-за неё? Там ведь будет и Шарапова Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 1 июня Халеп, Возняцки и Мугуруса могут возглавить рейтинг WTA после окончания «РГ»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитан футбольной команды умер во сне6
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину167
Абрамович наказал Британию561
«Россия не единственный дом»85
Шлеменко нокаутом уступил Силве
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение